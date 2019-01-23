【收市總結】恒指險守27000　5G概念帶動　中資電訊股上揚

撰文：鄭寶生
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港股午後波幅更細，市場氣氛淡靜。恒指收報27008點，上升2點；國指收報10631點，下跌17點。成交額778億元。
京信通信勁升8.6% 中國電信亦漲5.3%
5G概念帶動中資電訊股上揚，京信通信（2342）收報1.77元，上升8.6%；中國通信服務（0552）收報7.46元，上升7.8%；摩比（0947）收報1.17元，上升6.4%；中國電信（0728）收報4.36元，上升5.3%；中國鐵塔（0788）收報1.68元，上升5%；中國聯通（0762）收報9.04元，上升4.3%；中國移動（0941）收報81.3元，上升1.2%。
中港兩地炒作5G概念，藍籌股中國移動上漲1.2%，收報81.3元，而近期高位在82.15元。（路透社）
雨潤爆升28.9% 興業太陽能暴跌48.4%
雨潤食品（1068）名譽主席祝義材2015年被檢察機關指定居所監視居住，公司4年後終於公布祝義材已經回家。雨潤收報1.07元，上升28.9%。
興業太陽能（0750）易主，收報1.11元，大跌48.4%。
近期股價大跌的陽光100中國（2608）收報1.49元，下跌9.1%。
領展續上漲1.1% 騰訊再跌0.8%
其他股分方面，潤電（0836）收報15.84元，上升2.9%；神華（1088）收報19.28元，上升1.9%；石藥（1093）收報12.86元，上升1.7%；領展（0823）收報81元，上升1.1%；騰訊（0700）收報333.2元，下跌0.8%；吉利（0175）收報12.24元，下跌1.3%；中海油（0883）收報12.62元，下跌2.5%；舜宇（2382）收報70.8元，下跌3.1%。
中國A股全日平靜，上證收報2581點，上升1點；深證收報7523點，上升6點。
日股收報20593點，下跌29點。