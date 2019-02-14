情人節是收花的好時節，不少女士皆希望今日可以收到一束玫瑰花，留下難忘回憶。不過，有內地報告發現，情人節買花主力原來並非男士，有6成買花消費者為女性，與2017年時7成為男性產生變化。

雖然「街裡愛人一對對」，但單身男女亦可買花悅己，有多達7成「80後」買花給自己。另外，情人節除了與伴侶慶祝外，亦可與親人共渡，有近4成女性買花送給母親。

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年輕人愛玫瑰 已婚人士選花較實在

去年情人節撞正農曆新年，導致鮮花銷量一般，淘寶《2019情人節鮮花大賞》報告顯示，今年情人節鮮花訂單按年大升69%，其中玫瑰訂單急升220%，鬱金香等高端花品銷量升130%，成為年輕人最熱門的花品選擇。

相比年輕人愛玫瑰，35歲以上已婚人士似乎較實在，偏好百合、洋桔梗這類花期更長的花束，亦寓意百年好合。其中「70後」似乎對送花選擇非常煩惱，熱衷搜索「情人節送什麼」，亦較偏好購買盆栽植物，包括君子蘭、蝴蝶蘭及發財樹等。

情人節必備送花環節，令不少70後人士非常煩惱，搜索「情人節送什麼」。（視覺中國）

內地一線城市消費者買花「臨急抱佛腳」

不少人會提前預定鮮花，避開情人節當日買花等於「搶錢」的一刻，但內地一線城市消費者偏好「當天下單，當天送達」服務。

報告顯示，淘寶上情人節消費已經提前到4、5天開始，其中一線城市鮮花消費佔25%，二線城市則佔32%。城市排名為上海、北京、深圳及杭州。