Tesla旗下Model 3 　遭美國權威消費者雜誌撤推薦

電動車生產商Tesla旗下車款Model 3，遭到美國權威消費品評測雜誌《Consumer Reports》取消推薦。

據《CNBC》引述《Consumer Reports》負責汽車評測人員，Model 3擁有不少涉及電子零件上的問題，有個別問題可以透過更換顯示屏幕解決，可是亦發現該車款在玻璃等層面出現問題。

《Consumer Reports》突然撤銷對Model 3的推薦，引起外界對該車款品質上的關注。《CNBC》的報道亦指出，Tesla行政總裁馬斯克一直致力提升Model 3的產量，可是在加州費利蒙廠新加入的生產線，卻發現有多個問題，並導致付運予客戶前，需作出多項維修。

公司發言人大部份問題已改善

對於《Consumer Reports》撤銷推薦Model 3，Tesla發言人指出，公司對產品設定高標準，並指出已對產品作出明顯改善，又指出若有消費者看到有關報道後感不快，據現行的退款政策，可以全數退回款項。發言人亦補充，報告內提及的調查是在去年7至9月進行，絕大部份問題已透過設計及生產層面改善。

在《Consumer Reports》中，Tesla品牌排牌在下跌了11名，在33個品牌中排名降至第19名。

此外Tesla表示，宣布開始向中國客戶交付Model 3，較原來交付時間表提早。