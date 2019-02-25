中電盈利收入「雙降」　全年派息增3.8%

中電（0002）公布去年全年業績，盈利跌4.9%至135.5億元，第四期中期息為1.19元，去年總股息為3.02元，按年增加3.8%。

期內，營運盈利上升5.1%至139.8億元；綜合收入減少0.7%至914億元。香港本地電力業務營運盈利跌3.4%至85.5億元，香港以外業務營運盈利則上升29.6%至62億元。

公司主席米高嘉道理稱，中電集團在2018年的表現出色，總盈利下降是因為2017年錄得數項單次性的有利項目所致，而總體來說，去年業績反映中電的海外業務表現持續強勁。

中電香港業務，去年服務的客戶數目由前年度的256萬增加至260萬，本地售電量按年微升1.5%至336.6億度。去年售予中國內地的電量大跌58.5%至5.56億度，合共結算，去年總售電量微跌0.8%至342億度。

將於香港投資529億元

中電指出，香港新的利潤管制協議已從去年10月1日生效。新協議調低了准許回報率，又指出在新協議下的首個5年計劃，將投入529億元資本開支。其中會在屯門龍鼓灘增建2座先進聯合循環燃氣渦輪機組，將有助青山發電廠內4台機齡最長的燃煤機組逐步退役；同時現正計劃興建海上液化天然氣接收站，以確保未來天然氣來源更多元化，以提高供應穩定性及價格競爭力。

中電又表示，在澳洲市場仍處於供求情況緊張，致使批發電價高企，發電資產有良好表現。不過大眾市場競爭激烈，公司並無將成本轉嫁予客戶，導致銷售額及利潤下降。

雖然去年當地大部份時間批發電價高企，可是隨著大量風電及太陽能發電項目投產，預料批發電價會在今年回軟，所以公司會進行更審慎規劃，以確保電力供應穩定可穩。