摩通戴蒙：美國經濟根本上是反窮人　稱更生人士應有「第二人生」

美國社會特別是在華爾街打滾的人士，相當崇尚贏家通吃的法則，所以財富只會集中於一小撮人手中。不過經歷了2011年爆發的出現的佔領華爾街運動後，各方開始反思美國式經濟社會發生的問題。就連被視為華爾街內，最成功人物之一的摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon），在接受《CNN》訪問時表示，美國經濟基本上可以劃分蓬勃經濟的受益方以及落後者，但從根本上來說是「反窮人的」(anti-poor)。

戴蒙明言在美國有個別群體，在社會整體發展時是明顯落後。

摩通在早前便宣布計劃5年內投資3.5億美元，來提升貧困社區的就業情況，戴蒙直言當公司業務表現很好的時候，社會上仍有不少人生活拮据，他無法視而不見。

摩通推出計劃務求聘用更多更生人士

摩通推出的計劃，希望幫助如更生人士等貧窮群體。因為留有案底，導致相關人士無法找到工作，亦讓他們持續進出監獄。戴蒙更生人士已經因其罪行付出了代價，應有更多的工作機會，以及值得擁有另一次機會。

不論是在電影或是現實社會，或是在美國及香港，總會聽聞有更生人士再回到監獄內。被視為歷來最成功的越獄電影《月黑高飛》內，戲中人物亦指出不少釋囚因無法適應環境而了結生命。

不過就算有機構想多聘用更生人士，亦難以做到。《CNN》指出目前在美國的監管規模則下，金融機構難以聘用留有案底人士。戴蒙指出，該行會盡可能聘用更多有關人士，包括設立特定項目為特定人士進行配對。

斥美國僱主在招聘人手時 過於重視大學文憑

另一方面可以被視為精英的戴蒙，對美國僱主在聘用人手的取態及要求作出抨擊，直指美國僱主招聘時過於重視大學學歷，但有些職位根本不需要大學學位。摩通約75%工作職位，大學畢業已不是必需的。同時建議僱主更可以更加重視來自社區學院的畢業生。

摩通的行徑僅為了慈善？戴蒙指出有關計劃既有慈善性質，亦為了讓美國經濟變得更具活力；更具效率的職業培訓可讓更生更開心及具有生產力，有利社會發展。

他又指出要計劃成功，便需要企業﹑地方政府及教育部門合作。