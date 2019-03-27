WTO或只剩一位大法官　周小川：需對改革抱有誠意

WTO改革進入到膠著階段，雖然大多數國家支持多邊主義，但依然面臨著重重困境。中國人民銀行前行長周小川表示，WTO改革首先需要各成員國有誠意。

博鼇亞洲論壇2019年年會上，博鼇亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川表示，此前國際金融危機的時候，大家都希望「多哈回合」能夠推進，但世貿組織（WTO）的效率不夠高。

周小川認為，世貿組織的改革首先需要有誠意，必須是真誠的。「大多數國家支持多邊主義，這是達成世貿組織改革的前提條件」，「如果一兩個大國堅持用雙邊協議作為今後的主要組成部分的話，世貿組織的改革就會遇到困難」。

與此同時，中國世界貿易組織研究會會長崇泉在博鼇論壇上表示，目前WTO已經被邊緣化，面臨很大的挑戰。WTO急需重振爭端解決機制。某個國家主張單邊主義對WTO傷害很大。今年年底WTO可能只剩一位法官。

WTO已被邊緣化（視覺中國）

早前有分析指出，當前WTO的貿易爭端解決機制或面臨停擺的風險。一方面，上訴機構現任法官的任期即將結束，而WTO仍未能完成新法官的增補工作。上訴機構通常由7名法官組成，任何一個貿易爭端案件均需要3名法官審理。近期上訴機構案件數量居高不下，而法官總人數僅剩下3名，且其中2人的任期也將在今年12月結束。受到美國持續阻撓的影響，上訴機構法官遴選程式卻遲遲無法啟動，如果上訴機構停擺，貿易爭端解決機制將失靈，WTO的規則或難以得到很好的執行，WTO面臨癱瘓風險。

可喜的是，除美國外仍有很多國家支持國際多邊主義。

據新華社報導，中國和法國3月26日發佈關於《共同維護多邊主義、完善全球治理的聯合聲明》（聯合聲明）指出，兩國支持WTO進行必要改革，以增強其有效性和權威性，更好地應對當前和未來的挑戰。在當前形勢下，堅持多邊主義是推動國際合作應對不斷增多的共同風險和挑戰，維護世界和平與繁榮的最佳方式。兩國承諾促進建立在國際法基礎上的多邊主義。

法國駐華大使黎想（Jean-Maurice Ripert）此前在接受中國媒體第一財經記者採訪時指出，法中關係中突出的一點就是法中兩國都是聯合國安理會常任理事國，都主張支援以多邊的方式應對問題，都認為應繼續對以聯合國為核心的多邊體系進行改革，不斷提高多邊體系效率。「在英國脫歐後，法國將成為安理會常任理事國中唯一的歐盟成員國。我們希望繼續保持中法共同工作的勢頭，要共同支持和維護多邊體系，堅決反對單邊主義和保護主義。」黎想表示。