交通銀行純利升4.85%至736.3億人民幣　派末期息0.28元

交通銀行（3328），公布截至去年12月底全年業績，期內淨利潤按年升4.85%至736.3億元（人民幣‧下同），每股盈利0.96元，派末期息0.2856元（含稅）。

期內交通銀行利息淨收入1,309.08億元，按年升4.8%，非利息淨收入增長14.7%至821.47億元，稅前利潤860.67億元，按年升3.4%。

銀行不良貸款率有所改善，錄得1.49%，按年下跌0.01個百份點，但總額由68.5億元增加至72.5億元。關注類貸款額錄119.11億元，佔貸款比例按年下跌0.43個百份點至2.45%。

交行資本淨額有8,175.49億元，資本充足率按年升0.37個百分點至14.37%，一級資本充足率按年升0.35個百分點至12.21%，核心一級資本充足率按年升0.37個百分點至11.16%。

2019年機遇挑戰並存

交通銀行指，去年貫徹落實國家各項政策，以服務實體經濟為根本，以防控風險為保障，以深化改革為動力，集團業績穩健增長，經營質效持續提升。展望2019年，國際國內經濟形勢依然複雜多變，全球經濟存在更多不確定性，但中國經濟高質素發展的條件在不斷改善，中美貿易摩擦朝協商共贏方向發展，技術創新帶來新興行業崛起，總體來看，2019年銀行業機遇與挑戰並存。