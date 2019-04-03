【收市總結】恒指差一點到3萬點　國航差一步到10元

港股午後愈升愈有，但恒指距離3000點僅差1點，最高見29999點。恒指收報29986點，上升361點；國指收報11705點，上升158點。成交額1,226億元。
魯証期貨飆升20.8% 中州證券漲5.1%
內地商品期貨大漲，再加上A股向好，中港券商及期貨公司股份向上。魯証期貨（1461）收報1.45元，上升20.8%；中州證券（1375）收報2.49元，上升5.1%；國泰君安國際（1788）收報1.69元，上升近5%；華泰證券（6886，HTSC）收報16.56元，上升4.5%；耀才證券（1428）收報2.03元，上升4.1%。
東航彈升4.2% 微盟猛漲19.1%
中資航空股攀升，東航（0670）收報6.01元，上升4.2%；國航（0753）收報9.99元，上升3.2%；南航（1055）收報7.45元，上升2.9%。
騰訊（0700）增持的微盟（2013）收報4.81元，上升19.1%。騰訊收報378元，上升3.3%。
騰訊今日高見379.4元的近期高位，該股今年初在310元附近發力向上。（資料圖片）
UNIQLO母企迅銷 大升8.5%
UNIQLO及GU母企迅銷（6288）收報38.1元，上升8.5%。
山水水泥（0691）再次爆上，收報3.73元，上升11.3%。
有才天下獵聘（6100）市傳股藉折讓配股，收報19.96元，下跌11.3%，跌穿配股價20.7元兼見上市新低。
吉利上漲3.4% 瑞聲收報49.9元
其他股份方面，吉利（0175）收報16.36元，上升3.4%；瑞聲（2018）收報49.9元，上升3.4%；中國生物製藥（1177）收報7.48元，上升3.2%；銀娛（0027）收報60.75元，上升3.1%；旺旺（0151）收報6.71元，上升3.1%；中國平安（2318）收報91元，上升2.6%；中國移動（0941）收報80.05元，上升2.2%；滙控（0005）收報66.4元，上升1.5%。
中國A股午後明顯上漲，上證收報3216點，上升39點；深證收報10340點，上升80點。
日股收報21713點，上升207點。