IMF：今年全球經濟增速降至3.3%　中國增速升至6.3%

今年全球經濟增長或會放緩。國際貨幣基金組織（IMF），公布最新一期《世界經濟展望》，預料今年初的經濟增長疲軟，惟下半年增速將會回升，但仍將全球經濟增速，由早前估計的3.5%下降至3.3%，增長為金融海嘯以來最低。至於明年增長可達3.6%。

IMF表示，全球擴張仍處於合理水平，但很多國家經濟前景仍極具挑戰性，短期內將面臨重大不確定性。不過由於主要經濟體沒有通脹壓力，可實施極為寬鬆的貨幣政策；至於美國聯儲局、歐央行、日本央行及英倫銀行等，都轉向更加寬鬆的政策立場；中國亦加大財政和貨幣刺激力度，以抵消貿易關稅的負面影響，下半年經濟增速將會回升。

另外，IMF估計，隨著達成貿易協議的前景正在形成，中美貿易緊張局勢有所改善。

IMF將今年香港經濟增長預測下調至2.7%。（資料圖片）

上調今年中國經濟增速至6.3%

IMF又估計，今年歐元區經濟增速由1.6%下調至1.3%；美國經濟增速下調至2.3%；至於中國今年經濟增速預測，就由6.2%上調至6.3%；2020年增速則由6.2%下調至6.1%。

IMF亦下調今年本港經濟增長預測至2.7%，較去年10月的預測低0.2個百分點，但明年增速將回升至3%。

2020年之後，IMF預料全球增長將穩定在約3.5%，主要推動因素是中國、印度的增長，以及其在全球收入權重的增加。