【收市總結】蒙牛、友邦表現勁　恒指上升245點

撰文：鄭寶生
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港股午後進一步上漲，恒指收報29944點，上升245點；國指收報11556點，上升14點。成交額715億元。
澳優爆升8.5% 青島啤大漲5.8%
食品飲品股表現強勁，澳優（1717）收報13.74元，上升8.5%；青島啤（0168）收報52.9元，上升5.8%；蒙牛（2318）收報30.65元，上升5.7%；維他奶（0345）收報41.2元，上升4.3%；潤啤（0291）收報37.3元，上升4%；康師傅（0322）收報13.38元，上升3.7%。
友邦勁升4.1% 澳博急彈12.1%
中國將持續開放保險及銀行業讓外資參與，友邦（1299）收報83.25元，上升4.1%。
澳博（0880）公布業績後大行唱好，收報10.62元，上升12.1%。
主席及高層被帶走的金誠控股（1462）繼續下挫，收報0.09元，下跌42.7%。
澳博今日勁升12.1%，一舉突破10元水平，成交額近6.73億元。（路透社）
領展升至95元 恒安下滑2.7%
其他股份方面，領展（0823）收報95元，上升3.8%；瑞聲（2018）收報52.25元，上升3.1%；創科（0669）收報57.85元，上升2%；港交所（0388）收報276.8元，上升1.8%；港鐵（0066）收報47.45元，上升1.6%；吉利（0175）收報15.52元，下跌1.4%；中石油（0857）收報4.9元，下跌1.6%；萬洲（0288）收報9.14元，下跌1.7%；中海油（0883）收報13.9元，下跌近2%；恒安（1044）收報67.25元，下跌2.7%。
中國A股及日股今日休市。