摩根士丹利：福特應裁員3萬　中國市場不再是增長引擎

日前福特汽車宣布裁減7,000名受薪人手。不過大行摩根士丹利卻指出，福特或需要進行更激進的裁員行動，以彌補汽車銷售放緩的影響。

大摩指出，儘管汽車銷售放緩的情況還不明顯，因為暢銷車型F系列皮卡去年的稅前收入達100億美元，幫助「掩蓋了行業缺陷」。

福特汽車於周一（20日）表示，公司正在進入最後一輪裁員期，到今年9月份，將在全球範圍內裁減7,000個受薪職位，約佔其受薪勞動力的10%，以減少公司內部的官僚主義，實現扁平化管理結構並削減成本。福特汽車正在進行廣泛重組，今次裁員舉措也將為其節省每年6億美元的開銷。

大摩分析師Adam Jonas在給投資者的一份報告中寫道，由於中國市場不再是增長引擎，福特汽車的全球收入據估計可能下降5%，該公司需要再裁減2.3萬名受薪員工，也就是說總計裁員3萬人，才能彌補這一下降。

公開信息顯示，除了在北美、南美和歐洲市場遇冷，福特在華業務亦表現頹勢。2018年，福特在華遭遇「滑鐵盧」，其銷量只能用「慘淡」來形容，長安福特的銷量僅有377,786輛，相較2017年跌幅超過50%，銷量幾乎被「攔腰斬斷」。轉眼到了2019年，長安福特銷量也依然沒有回暖跡象，今年一季度，長安福特銷量僅為3.68萬輛，同比下滑高達71.79%。