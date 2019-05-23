中國三大股指集體走低　受華為事件影響芯片板塊再度沖高

A股今日低開，其後指數跌幅迅速擴大。三大股指均跌超1%，滬指跌1.02%，深成指跌1.5%，創業板跌1.34%。

截至午間收盤，滬指報2867.48點，跌0.84%，深成指報8890.30點，跌1.67%，創指報1467.07點，跌1.45%。從盤面上看，園區開發、稀土永磁、證券居板塊漲幅榜前列，農業種植、人造肉、通信設備居板塊跌幅榜前列。

上證指數最新報2864點，跌27點或0.9%，深成指數最新報8858點，跌182點或2%。

滬深300指數最新報3600點，跌48點或1.3%，創業板指數最新報1461點，跌28點或1.8%。

稀土股反彈

其中，稀土板塊早盤逆勢反彈，龍頭英洛華衝擊漲停，三川智慧、金力永磁漲逾5%，五礦稀土、廣晟有色紛紛走強。

5G 板塊全線下挫，吳通控股跌停，東信和平、躍嶺股份、奧維通信、華星創業、宜通世紀、特發信息、萬馬科技紛紛走弱。

芯片板塊再度沖高，潤欣科技秒板，國科微迅速封板，東土科技、北京君正、振芯科技、康強電子紛紛走強。

消息面上，中國國家主席習近平5月20日至22日在江西考察指出，稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用的技術水平，延伸產業鏈，提高附加值，加強項目環境保護，實現綠色發展、可持續發展。

此外，受美國對華為發佈「禁令」的影響，《BBC》於周三（22日）的報道稱，其獲得的內部文件顯示，英國芯片設計公司ARM，已經告訴員工，必須暫停與華為及其芯片公司海思的一切業務往來。

另據台媒「ETtoday新聞雲」於周三報道，台灣地區電信龍頭中華電信宣布，未來不再販賣華為新型號手機。中華電信董事長謝繼茂證實，現有舊款手機庫存售罄後，將停售華為。