日產遭遇全球危機：凈利腰斬　管理層料2021年財年業績方有改善

日產汽車正在遭遇多重危機。日產汽車去年財年營收、營業利潤及凈利潤均出現了不同程度下滑，今年財年其凈利潤預期還將下滑47%。同時，去年財年日產汽車全球銷量同比下滑4.4%。

日產汽車發佈財報顯示，去年日產汽車營收為11.57萬億日圓，同比下滑3.2%；營業利潤為3,182億日圓，同比下滑44.6%，創下十年來最低水平；凈利潤為3,191億日圓，同比下滑57.3%；營業利潤率為2.7%，較2017財年下滑了2.1個百分點。

日產方面表示，由於受到全球市場環境不利的影響，以及為提高美國市場銷售活動質量，和針對指定車輛採取延保措施而產生的短期成本的影響，使得日產的利潤出現了大幅下滑。

同時，日產汽車對今年的預期也不容樂觀。日產預計今年營業利潤將同比下降28%至2,300億日圓，將出現日產自2008年至2009財年虧損以來的最低營業利潤；凈收入將同比下滑47%至1,700億日圓；營業利潤率也將從去年的2.7%下降至2%。

「公司利潤在去年和今年觸底，但在未來幾年會扭轉這一趨勢。」日產汽車首席執行官西川廣人表示，在利潤率觸底之後，日產的經營情況將在2022年3月31日結束的2021財年有所改善。

領導日產近20年的前董事長戈恩因違反《公司法》特別瀆職等罪名被起訴。（Getty）

不過，值得注意的是，日產還是下調了對未來3年的預期。根據財報顯示，日產計劃到2022年實現營收14.5萬億日圓，低於此前預期的16.5萬億日圓；營業利潤率達到6%，而非此前設定的8%。

業內分析認為，全球市場環境的不利影響，是日產業績下滑的一個主要因素，這種不利影響帶來的直接表現就是日產全球範圍內的銷量下滑。

去年全年銷量跌4.4%

數據顯示，去年日產汽車全球銷量為551.6萬輛，同比下滑4.4%。其中，日本市場銷量為59.6萬輛，同比增長2.1%；中國市場的銷量數據按照自然年統計為156.4萬輛，同比增長2.9%；俄羅斯市場銷量為10.74萬輛，同比增長2.6%。但在美國市場和歐洲市場，日產銷量下滑明顯。

其中，美國市場銷量為144.4萬輛，同比下滑9.3%；歐洲（不包括俄羅斯）市場銷量為53.6萬輛，同比下滑17.8%。此外，在亞洲其他地區和大洋洲、拉丁美洲、中東和非洲在內的其他市場，日產銷量為81.5萬輛，同比下滑0.4%。

西川廣人將業績不佳的原因歸咎於前任領導戈恩（Carlos Ghosn）的激進擴張戰略。5月14日，西川廣人在新聞發佈會上稱：「我們現在面臨的大多數問題都來自前任領導人留下的負面影響。」他表示，戈恩擔任首席執行官多年，其間為了刺激銷售，一直依靠大幅折扣以擴大市場份額，但忽視了利潤率，也忽視了在美國等關鍵市場投放新產品。此外，戈恩還將日產的資金轉移到新興市場投資工廠和子品牌，使得日產在全球範圍內產能過剩。

日產對未來營收預測不及預期。圖為該車廠的著名跑車GTR。（視覺中國）

而作為銷量實現逆勢上漲的海外市場之一，中國市場顯然已成為日產業績的一大核心支撐。針對中國市場，日產汽車正打算在新能源汽車領域進一步發力。

5月14日，據彭博社報道，日產正考慮投資一家中國電動汽車初創公司，計劃收購這家新勢力造車公司25%的股份，並已將投資目標鎖定在威馬汽車、合眾新能源及車和家3家公司身上。《彭博》援引知情人士透露，日產技術專家目前正在評估潛在收購目標，該收購項目在日產內部的代號為「Hermes」。

據了解，日產至今已在全球累計銷售電動車超40萬輛，旗下電動車聆風累計銷量位居全球第一，並且保持着零電池燃燒安全事故的紀錄。2014年，日產在華推出了基於日產聆風打造的啟辰晨風，但銷量未達預期。

去年，東風日產又推出了基於日產新一代聆風同電動平台，並結合日產軒逸打造的軒逸·純電。

根據日產中期產品計劃，2022年之前日產將在東風的合資車企投放40款新車，其中包括20款電動化車型。