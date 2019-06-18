1股0.16元　史上最便宜A股誕生

即將退市的海潤光伏（上海﹕600401）跌勢未止，繼昨跌停板後，今日繼續跌停，以中午收市價每股0.16元（人民幣‧下同），只要16元便可以買入一手，進一步鞏固最平A股地位。

據《每日經濟新聞》報道，雖然2014年海潤凈利潤巨虧近10億元人民幣，但卻莫名其妙地推出「每10股轉增20股」的高轉增方案。上市公司於2015年1月12日發佈的公告稱，信息披露義務人及其一致行動人包括江蘇紫金電子集團有限公司、楊懷進、吳艇艇在6個月內累計減持股份佔海潤光伏總股本的5%。一邊是上市公司巨虧後推出高轉增，另一邊卻是大股東減持套現。最終，大股東跑了，只留下中小投資者來為「史上最便宜A股」買單。

此前，退市海潤公告，公司股票進入退市整理期交易的起始日為2019年5月27日，退市整理期為三十個交易日。如不考慮全天停牌因素，預計最後交易日期為2019年7月8日。公司股票在退市整理期內全天停牌的，停牌期間不計入退市整理期，預計的最2後交易日期將順延。全天停牌天數累計不超過五個交易日。

報道稱，「眾所周知A股的跌停價是上一日的收盤價乘以0.9，單位分右邊的小數點取四捨五入，這個規則其實有一個問題，就是當股價足夠低的時候，比如5分錢，乘以0.9就是4.5分，四捨五入....它還是5分錢。所以A股只要跌到5分錢，它就沒法再往下跌了，你在軟件里看不到4分錢的價格。」