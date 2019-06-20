貿易戰風險緩和　A股市勁升2.38%

滬深兩市今日強勢反彈，各大股指全線上漲，上證綜指、深證成指漲幅均超2%，上證50漲逾3%，上證綜指劍指3000點關口。

《中國證券網》報道，受近日G20峰會習特將會晤消息影響，投資者的樂觀情緒大幅改善，市場預期雙方會重啟談判計畫，至少讓目前陷入僵局的中美貿易關係不再繼續惡化。



中美雙方領導人恢復接觸顯然是積極的一步。金融市場大受鼓舞，週邊風險的緩釋，外資的連續流入，都為中國股市提供了一個難得的反彈視窗。金融、消費、科技相關個股攜手走高，券商、環保、白酒板塊表現更為亮眼。個股延續普漲態勢，兩市量能進一步放大。



29個中信一級行業板塊中，非銀行金融板塊漲逾6%，食品飲料、餐飲旅遊、家電、銀行、電力及公用事業、電腦等板塊漲幅居前。據wind資料顯示，北向資金全天淨流入55.64億元（人民幣‧下同），其中，滬股通淨流入19.14億元，深股通淨流入36.50億元。本月北向資金累計淨流入378.57億元。



全日兩市共3,065隻股份上揚，僅483隻個股下跌；超60隻非ST個股漲停。市場人氣被完全啟動，個股出現普漲格局，賺錢效應顯著。上證50指數是今日的領漲先鋒，大漲3.51%，兩市成交額重返6,000億元以上。上證指數收市報2987.12點，漲2.38%；深成指數收市報9134.96點，漲2.34%；創業板指數報1498.01點，漲1.91%。