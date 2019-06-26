印度前首席經濟顧問自爆　GDP被高估

印度前首席經濟顧問阿爾溫德·蘇布蘭馬尼安自爆家醜，他指自2011年以來，印度的GDP增速每年都被高估約2.5個百分點。

印度這一新興經濟體，近年來經濟實現高速增長。自從莫迪（Narendra Modi）上台以來，更是連年取得超過7%的經濟增長，印度藉此也奪下了亞洲增長最快經濟體的稱號。

近日，獲得連任的莫迪更表示， 他希望在2024年再次連任時，印度的GDP能跨過5萬億美元的門檻。

不過，印度前首席經濟顧問阿爾溫德·蘇布蘭馬尼安則在一份研究報告中指出：自2011年以來，印度的GDP年增速，每年都被高估了約2.5個百分點。

報告指出，從2011年至2016年這五年時間裏，印度宣傳的GDP的平均增長率為6.9%，而實際的增長率只有3.5%至5.5%之間。也就是說，五年累計，印度的GDP總規模可能被高估了9%至21%。

而該經濟學家的一個主要理由就是，在經濟高速增長的同時，印度的工業用電量等核心數據並未明顯改善，這幾乎是不可能發生的事情。

2019年6月14日，莫迪出席會議出席在吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行的上海合作組織峰會。（路透社）

為此，蘇布蘭馬尼安呼籲：由專家組成的獨立工作組，重新審查GDP算法和計算過程。

若真的如此，印度2018年2.69萬億美元，或許水分就大了。要是減去虛假部分，印度的GDP在世界上的排名，可是要倒退兩位了。

2019年一季度，印度GDP同比增長僅為5.8%，同比更是低了近2個百分點，遠低於中國和越南等經濟體。

而印度2019年4月的失業率也上升至7.6%，高於3月的6.71%，創下近三年以來的最高水平。

目前印度貧困人口，已經超過了7億，人均GDP在2,000美元以下，甚至還不如非洲平均水平。

報道指出，這些都引起了外界的廣泛質疑，5月份，英國BBC報道稱，印度的經濟增速在放緩，失業率上升，居民收入增速都在放緩。