【中午收市】港股半日升逾300點　曾收復28800點　港鐵逆市跌2%

港股今早表現理想，高開123點後升幅持續擴大，最多升348點，突破28800點。友邦保險（1299）及騰訊控股（0700）為今早大市上升動力，可是上日發盈警的港鐵（0066）則逆市下跌。

恒生指數中午收市報28772點，升310點；國企指數中午收市報10929點，升145點，成交額為388.99億元。

友邦今早曾破頂，高見88.25元，中午收市報87.9元，升2%，騰訊升1.2%，中午收市報361元，滙豐控股（0005）升0.5%，中午收市報65.1元。

手機設備股亦為投資者追捧對象，舜宇光學（2382）升3.7%，為今早表現最佳的成份股，中午收市報89.1元，瑞聲科技（2018）升1.9%，中午收市報43.9元，信利國際（0732）升0.9%，中午收市報1.11元。

中資金融股普遍上揚

中資金融股亦上揚，中國人壽（2628）升1.7%，中午收市報20.85元，交通銀行（3328）同樣升1.7%，中午收市報5.98元，中國平安（2318）升1.6%，中午收市報95.6元。

金股持續上揚，招金礦業（1818）升2.9%，最新報9.11元，山東黃金（1787）升4%，最新報15.04元。

港鐵半日跌2.1%，為今早表現最差的成份股，中午收市報54.55元。