黃金在中國需求明顯增加　分析師﹕為應對不確性

中國國家外匯管理局7月28日發佈國家外匯管理局2018年年報顯示，中國已成為世界第一大黃金生產國，同時也是黃金消費大國。截至2018年末，中國黃金儲備1,852噸，位居全球第六。

2019年以來，中國黃金儲備一直呈現持續增加的態勢。截至6月末，中國黃金儲備為6,194萬盎司，為連續7個月增持。

《中國證券報》引述國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，黃金儲備一直是各國國際儲備多元化構成的重要部分。黃金兼具金融和商品的多重屬性，有助於調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性。人銀民行從長期和戰略的角度出發，根據需要動態調整國際儲備組合配置，保障國際儲備的安全、流動和保值增值。

對於中國外匯儲備為何要增持黃金，中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明表示，中國黃金儲備無論是絕對額還是相對額，在大國中都相對較低，持有量僅排在全球第六。「中國外匯儲備已是全球第一，但黃金儲備還排在第六，並且和第一名差距甚遠，所以從官方儲備的配置來說，適度地增持黃金儲備是必然的。」

山東招遠黃金博物館內展示的金礦石。（Getty）

料中國及印度支持黃金需求

趙慶明認為，從全球來看，貨幣貶值是大趨勢，適度增持黃金這種「硬通貨」也是必然。儘管黃金價格也會下跌，但它兼具商品和金融的雙重屬性。當前中國外匯儲備配置黃金還較少，從優化配置的角度看，未來料仍會繼續增持，但會是一個緩慢的過程。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，增持黃金是全球趨勢，多國在外匯儲備中都調高了黃金佔比。背後的原因是各國家央行都判定全球領域風險、不確定性在上昇，黃金是避險資產，增持黃金是為了應對全球不確定性。

據世界黃金協會統計，年初至今公佈的全球央行淨購金量達到247.3噸，較2018年同期增長73%。由於並沒有央行出售黃金，因此總購金量即淨購金量。這突顯出各國央行對持有黃金抱有持續的積極心態。

世界黃金協會發佈的《2019年中黃金展望》認為，在未來6至12個月，金融市場的不確定性和寬鬆的貨幣政策將可能支橕黃金投資需求。較弱的經濟增長可能會在短期內壓製黃金消費需求，但是印度和中國經濟的結構性改革很可能會對長期需求提供支橕。