高通：若能在自動駕駛技術採取共一標準　可節省金錢與時間

高通公司認為，由於中國計劃在汽車互聯領域對5G技術的使用實施標準化設計，可能導致美國在自動駕駛汽車的商業化方面落後於中國。

內地新浪科技報道，高通高級副總裁帕特裏克·利特爾（Patrick Little）表示，中國將「比我們更快地挽救成百上千人的生命，因為我們無法確定哪種方式最適合西方世界的長期路線圖。」他在接受訪問時指出，「如果我們能夠採用一個共同的標準，便可更快地部署這項技術，還能節省大量資金並節省大量時間。」

高通和100多家公司都在努力推動全球監管機構採用一種名為C-V2X的標準，該標準將在5G網絡上運行。這項技術將使車輛和基礎設施能夠相互傳輸實時交通數據，並減少事故發生。與之競爭的技術採用基於Wi-Fi的標準。根據市場研究IHS Markit的測算，他們所追求的汽車電子數據傳輸市場到2025年將增長到92億美元。

支持者認為，高通背書的標準更快、更可靠，但包括頂級汽車芯片製造商恩智浦半導體在內的公司都認為，現有的基於Wi-Fi技術的DSRC已經足夠好了。DSRC的其他支持者包括通用汽車、大眾和本田。

2019年5月24日，一輛新奧利克斯無人駕駛汽車在中國江蘇省常州的工廠進行試駕。（Getty）

韓國擬作兩手準備

在這兩個標準之間進行選擇只是將自動駕駛汽車變為現實所涉及的難題之一。中國在道路測試機器人方面落後於美國多年，而Alphabet旗下的Waymo和其他企業僅在加州就已經記錄了數百萬英里的測試里程。

儘管如此，中國仍是世界上最大的汽車市場，而且發出了擁抱C-V2X的明確信號。2018年10月，中國宣佈計劃使用該標準，並專門為聯網汽車預留電波。成立於2016年9月的5G汽車協會因此預計，中國將率先推出C-V2X汽車。福特和Byton已經披露相關計劃，準備生產採用該標準的車輛。

特朗普政府尚未決定支持哪種標準。歐盟委員會原本準備支持DSRC，但該提案在7月被成員國否決。在亞洲其他地方，日本正計劃為DSRC分配頻譜，韓國打算為這兩個標準預留電波。

《彭博》NEF在4月的一份報告中寫道，DSRC根深蒂固的地位將阻礙C-V2X在未來三年內在中國境外被采用。但分析師表示，從長期來看，美國、韓國和日本可能會轉向C-V2X，因為這些國家都在積極部署5G網絡。