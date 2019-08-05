【中午收市】港股半日跌777點　金融及地產股當災

香港今早舉行不合作運動，多個行業舉行大罷工，可是特首林鄭月娥在記者會難安撫市民情緒。加上人民幣在岸及離岸價均跌穿7算，觸發投資者避險情緒，大市曾跌逾800點，26100點亦告失守，低見26086點。50隻恒指成份股全部「見紅」，其中金融及地產股乃是跌市重災區。

恒生指數中午收市報26140點，跌777點；國企指數中午收市報10073點，跌247點，成交額為533.52億元。

地產股成為跌市重災區，長實集團（1113）跌4.6%，最新報53.55元，新鴻基地產（0016）跌4.5%，最新報115.4元，九龍倉置業（1997）跌4.2%，最新報45.8元，新世界發展（0017）跌3.9%，最新報10.36元，信和置業（0083）跌3.4%，最新報11.92元。

房地產信託基金亦受壓，領展房產基金（0823）跌1.7%，最新報90.5元，置富產業信託（0778）跌2.2%，最新報9.84元，陽光房地產基金（0435）跌3.9%，最新報5.42元。

港交所跌逾3%

金融股方面，今早已公布中期業績的滙豐控股（0005）曾低見61元，最新報61.25元，恒生銀行（0011）跌4.1%，最新報174.1元，渣打集團（2888）跌3.2%，最新報62.8元，創興銀行（1111）跌4.3%，最新報12.9元，東亞銀行（0023）最新報21.1元，跌3.7%。

香港交易所（0388）跌3.3%，最新報247.8元，第一上海（0227）跌5.8%，最新報0.405元，耀才證券金融（1428）跌5.1%，最新報1.31元。

被視為避險資產的公用股，今早亦受壓，中電控股（0002）跌2.1%，最新報82.7元，中華煤氣（0003）跌2.4%，最新報16.9元，港燈（2638）跌1.1%，最新報7.86元。