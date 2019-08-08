【中午收市】港股反彈　曾收復26300點　半日升173點

港股今早繼續反彈。大市高開後升幅逐步擴大，曾高見26317點，較上日升320點，其後升幅收窄，惟仍企穩在26100點。

恒生指數中午收市報26170點，升173點；國企指數中午收市報10069點，升76點，成交額為432.21億元。

中移動績前升1%

連日處於弱勢的地產股今日回升，新鴻基地產（0016）升2.2%，中午收市報114.3元，長實集團（1113）升1.9%，中午收市報54.4元，恒基地產（0012）升1.5%，中午收市報38.35元，恒隆地產（0101）升1.3%，中午收市報18.4元，新世界發展（0017）升1.1%，中午收市報9.74元。至於剛公布中期業績的九龍倉集團（0004）升0.5%，中午收市報16.9元。

中國移動（0941）剛公布中期業績，在業績公布前，該中資電訊股隨大市上揚，中午收市報63.75元，升1%。其他中資電訊股方面，中國電信（0728）升0.6%，中午收市報3.38元，中國聯通（0762）升0.8%，中午收市報7.19元。

騰訊彈升逾2%

汽車股今日表現理想，昨日已公布7月銷售數據的吉利汽車（0175）升3.5%，成為今早表現最佳的藍籌股，中午收市報11.18元，有傳出售標緻母公司PSA逾12%股權的東風集團（0489），半日抽升8.2%，中午收市報6.75元，華晨中國（1114）升2%，中午收市報7.15元。

重磅股騰訊控股（0700）升2%，中午收市報354.4元；友邦保險（1299）升0.8%，中午收市報77.4元。

其他股份方面，領展房產基金（0823）升0.3%，中午收市報91.8元。