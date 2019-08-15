【中午收市】內銀股領港股收復25200點　滙豐控股股息率升破7厘

美國10年期與2年期國債孳息率出現倒掛，拖累美股大跌800點，為今年內最大跌市。今早亞太區股市亦受波及，日本股市曾大跌逾400點，大市今早亦低開356點，其後在內銀股支持下，收復所有失地之餘更一度倒升，惟中午仍要跌42點收市。

恒生指數收市報25259點，跌42點；國企指數收市報9840點，跌25點，成交額為548.62億元。

中資電訊股獲追捧

內銀股今早普遍上揚，建設銀行（0939）升0.9%，中午收市報5.69元，工商銀行（1398）升0.6%，中午收市報4.94元，中國銀行（3988）升0.7%，中午收市報3元，農業銀行（1288）升1%，中午收市報3.02元。

金融股個別發展，昨日已公布中期業績的香港交易所（0388）跌0.3%，中午收市報234.6元，友邦保險（1299）升0.9%，中午收市報73.95元，滙豐控股（0005）今日低見55.8元，中午收市報56.25元，跌1.7%。按中午收市價計算，目前滙控股息率已達7.1厘。

騰訊績後半日跌2.9%

中資電訊股今早上揚，中國聯通（0762）升6.8%，中午收市報7.53元，中國電信（0728）升3.5%，中午收市報3.52元，中國移動（0941）升3%，中午收市報64.6元。

地產股亦獲追捧，新世界發展（0017）升5%，中午收市報9.54元，太古（0019）升1%，中午收市報79元，新鴻基地產（0016）升2.1%，中午收市報110.6元。

此外昨日收市後已公布中期業績的騰訊控股（0700），受到大行降價拖累，半日跌2.9%，中午收市報330元。