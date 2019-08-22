創興銀行稱本港貸款增長受限　淨息差或受壓

創興銀行（1111）中期純利按年升5.9%至9.05億元，期內淨息差下跌13個基點至1.59厘。創興副主席兼行政總裁宗建新表示，近期本港貸款需求不大，但目前貸款質素仍然穩健。

料年內貸款仍可錄得增長

宗建新出席記者會時指，受外圍不明朗因素及本地社會狀況影響，本港貸款增長及需求均不大，估計貸款需求趨穩，但由於該行客戶基礎穩定，相信年內仍可保持一定增長。他又指，近日社會局勢對零售業影響較大，已加緊排查相關客戶，目前資產質素保持平穩，預料下半年無需作大額撥備。

對於美國於7月開始減息，宗建新認為，下半年香港業務淨息差難免受壓，但總體上可維持平穩；至於內地業務，由於市場流動性相對寬裕，對淨息差走勢有信心。

本港經濟於第二季按季倒退，下半年或迎來更大挑戰，但宗建新透露，該行暫無裁員考慮，將於下半年繼續增聘員工，包括IT方面人才。

主席兼行政總裁宗建新表示，受外圍不明朗因素及本地社會狀況影響，近期本港貸款需求不大，但目前貸款質素仍然穩健。（文顥宗攝）

上半年內地業務未錄不良貸款

創興上半年信貸減值按年大增1.42倍至9,700萬元，截至6月底不履行貸款率達0.47%。宗建新解畫，去年中該行回撥兩筆大額貸款，造成較低基數，強調減值屬合理水平，而且上半年內地未有新增任何不良貸款，反映資產質素穩健。他續指，因應內地經濟增長放緩，該行已採取審慎的貸款措施，包括進行行業集中度管理、偏好選取財政健康的央企、國企或龍頭企業，以及來自大灣區或與香港有聯繫的客戶。

創興於業績報告中透露，旗下上海分行可望於年內開業。宗建新補充，該分行的人手、制度以至裝修等均已準備就緒，待人民銀行等部門審批後即可投入服務。