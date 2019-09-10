【中午收市】港股續為26800點附近拉鋸　半日升22點

撰文：張偉倫
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港股今早繼續挑戰26800點。如同昨日一樣，成功重上26800點後無法穩守，曾一度掉頭向下，最終半日錄得22點升幅。其中中資電訊股表現突出，中國聯通（0762）升逾5%，為表現最佳的藍籌股。
恒生指數中午收市報26703點，升22點，國企指數中午收市報10413點，跌4點，成交額412.38億元。
聯逍半日升逾5%
聯通今早表現突出，當然與中國電信（0728）合作發展5G有關。聯通中午收市報8.47元，升5.3%，中國電信（0728）中午收市報3.72元，升3.6%。作為行業競爭對手的中國移動（0941）升0.5%，中午收市報66.3元。
不過電訊設備股卻偏軟，中興通訊（0763）跌1.7%，中午收市報23.1元，中國鐵塔（0788）跌1.6%，中午收市報1.87元，舜宇光學（2382）跌3%，中午收市報114元，瑞聲科技（2018）跌2.7%，中午收市報39.25元。
油價上揚帶動油股錄升幅，三桶油錄得逾2%升幅，中國石化（0386）升2.8%，中午收市報4.81元，中國石油（0857）升2.7%，中午收市報4.23元，中國海洋石油（0883）升2.3%，中午收市報12.3元。
地產股亦獲追捧，信和置業（0083）升1.2%，中午收市報11.74元，新世界發展（0017）升1.2%，中午收市報10.24元。
重磅股滙豐控股（0005）升1.2%，中午收市報58.9元，惟騰訊控股（0700）跌0.7%，中午收市報339.8元。