【中午收市】港股力迫27200點　惟半日成交不足300億元　

撰文：張偉倫
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今日為中秋佳節，港股市場不見太活躍，受到內地A股休市影響，半日大市成交不足300億元。不過大市今早仍有進賬，半日升近百點。
恒生指數中午收市報27186點，升98點；國企指數中午收市報10647點，升54點，成交額為277.02億元。
車股表現突出 長汽東風皆升逾3%
車股今日表現理想，藍籌股吉利汽車（0175）升2.8%，中午收市報2.8%，長城汽車（2333）中午收市報5.73元，升3.8%，華晨中國（1114）升3.3%，中午收市報9.64元，東風集團（0489）升3.7%，中午收市報8.04元。
出口受亦成為投資者追捧對象，申洲國際（2313）升2.2%，中午收市報111.6元，互太紡織（1382）升0.5%，中午收市報5.54元，萬洲國際（0288）升1.4%，中午收市報7.32元，創科實業（0669）升1%，中午收市報57.9元。
內房股亦有理想表現，華潤置地（1109）升2%，中午收市報33.4元，碧桂園（2007）升1.6%，中午收市報10.42元，中國海外（0688）升1.6%，中午收市報26.2元。
昨日低收的金融股今日反彈，香港交易所（0388）升0.6%，中午收市報238.8元，友邦保險（1299）升0.8%，中午收市報79.8元。
空置稅將刊憲 地產股逆市下跌
不過地產股卻逆市下跌。政府宣布會就空置稅刊憲，並會在立法會在復會後進行首二讀。消息拖累地產股表現，信和置業（0083）跌1.8%，中午收市報11.98元，新世界發展（0017）跌10.4元，跌0.4%，新鴻基地產（0016）跌0.8%，中午收市報116元。