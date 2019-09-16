【中午收市】港股曾失守27000點　港交所併購被拒半日跌逾2%

港股今早再度下跌。在地緣政治局勢偏向緊張情況下，大市低開140點後，跌幅逐步擴大，並曾失守27000點。今早多類股份均向下，惟市場焦點仍是遭到倫敦證券交易所拒絕併購建議的香港交易所（0388），半日跌逾2%。

恒生指數中午收市報27079點，跌273點；國企指數中午收市報10588點，跌99點，成交額為450.07億元。

騰訊及友邦半日跌逾2%

港交所表現疲弱，曾低見234.4元，中午收市報235.8元，跌2.1%。有報道指出港交所已安排與倫交所的股東會面，並預期港交所提出敵意收購機會增加。

重磅股騰訊控股（0700）亦下挫逾2%，中午收市報342.2元，跌2.1%，另一重磅股友邦保險（1299）跌1.5%，中午收市報79.45元。

濠賭股同樣處於弱勢，銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）跌逾2%，中午收市報2.6%及2.4%，永利澳門（1128）跌1.4%，中午收市報16.64元。

騰訊及友邦半日跌逾2%

港交所表現疲弱，曾低見234.4元，中午收市報235.8元，跌2.1%。有報道指出港交所已安排與倫交所的股東會面，並預期港交所提出敵意收購機會增加。

重磅股騰訊控股（0700）亦下挫逾2%，中午收市報342.2元，跌2.1%，另一重磅股友邦保險（1299）跌1.5%，中午收市報79.45元。

濠賭股同樣處於弱勢，銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）跌逾2%，中午收市報2.6%及2.4%，永利澳門（1128）跌1.4%，中午收市報16.64元。

車股紛紛向下 吉利挫近4%

地產股方面，新世界發展（0017）跌1.7%，中午收市報10.26元，信和置業（0083）跌1.1%，中午收市報11.96元，恒隆地產（0101）跌1.3%，中午收市報18.34元。

汽車股方面，吉利汽車（0175）跌3.8%，為跌幅最大的藍籌股，中午收市報13.58元，長城汽車（2333）跌1.9%，中午收市報5.65元，華晨中國（1114）跌2.9%，中午收市報9.43元。

油價彈升，帶動油股今日有突出表現，中國海洋石油（0883）升6.2%，中午收市報12.64元，中國石油（0857）升5.5%，中午收市報4.37元，中國石化（0386）升1.6%，中午收市報5.03元。