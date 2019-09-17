【中午收市】港股失守27000點　金融股表現頹

撰文：張偉倫
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港股弱勢未改，今早已失守27000點，並曾低見26822點，跌幅曾超過300點。其中金融股處於弱勢，友邦保險（1299）及建設銀行（0939）均拖累大市表現。
恒生指數收市報26849點，跌274點；國企指數收市報10520點，跌108點，成交額為330.17億元。
內銀股普遍向下
友邦繼續處於弱勢，中午收市報78.8元，跌1.1%，同業保誠（2378）跌2.3%，中午收市報143.4元。
中資金融股同樣表現疲弱，建設銀行（0939）跌1%，中午收市報6.06元，工商銀行（1398）跌0.6%，中午收市報5.37元，跌0.6%，農業銀行（1288）跌0.9%，中午收市報3.13元，中國銀行（3988）跌0.9%，中午收市報3.15元。
車股仍未止跌 吉利挫逾3%
車股繼續成為投資者沽貨對象，吉利汽車（0175）跌3.4%，中午收市報13.22元，長城汽車（2333）跌2.5%，中午收市報5.54元，華晨中國（1114）跌2%，中午收市報9.32元，東風集團（0489）跌2.4%，中午收市報8.2元。
出口股亦處於弱勢，創科實業（0669）跌2.9%，中午收市報56.05元，萬洲國際（0288）跌2.8%，中午收市報7.27元，申洲國際（2313）跌1.4%，中午收市報108.4元。
至於遭到大行降級的大家樂（0341），半日挫5.2%，中午收市報22.8元。