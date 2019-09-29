【財經點睛】羊毛及棉花價格插水　為中美貿易戰種下的果？

中美貿易戰已持續了逾一年半，這場不帶煙火的戰爭，已改變了環球供應鏈格局。作為紡織業的主要原材料，羊毛及棉花價格均按年下跌，其中羊毛價格按年跌逾3成；同時有關原材料的目的地，昔日為中國，今日則是東南亞。

澳洲為羊毛主要供應來源地。據澳洲政府的數據顯示，該國佔全球羊毛出口量4成。可是這個主要出口國的價格卻下跌。作為指標的當地拍賣價格（東部市場），在今年9月上旬為每公斤13.6澳元，按年跌35%。

中國對羊毛進口量跌15%

澳洲從去年下半年起發生乾旱，牧草生長緩慢，當局預期從今年7月至明年6月，羊毛產量按年跌5%。可是羊毛價格卻從今年2月底的每公斤的20.2澳元下跌，並在7﹑8月時下跌速度加快。

據《日本經濟新聞》報道，中國是澳洲羊毛最主要出口市場，有7至8成的羊先出口至中國。不過美國從今年9月起，對中國生產的服裝加徵關稅，或促使內地對套裝及高檔針織品的羊毛需求帶來壓力。

人民幣貶值亦壓抑中國從海外進口羊毛的需求。報道引述日本毛織企業東亞紡織公司，指出中國用於高檔服裝的羊毛產品需求正在減少。在2018年7月至2019年5月期間，輸入羊毛的數量減少15%。另一間公司日本毛織則指出，中國大型羊毛清洗工廠開工率，按年減少3至5成。

澳洲為全球最大羊毛產地。（視覺中國）

棉花價格跌25%

棉花價格同樣下挫。報道指出棉花的紐約期貨價格為每磅59美分，較今年4月上旬下跌25%。

中國亦為全球棉花最大進口國，消費量為全球的30%以上；美國則是全球最大棉花出口國，雙方應有不少生意往來。可是中國自2018年夏天對美國產品加徵關稅後，促使美國對中國出口棉花量大減。據美國農業部數據顯示，在2018年8月至2019年7月期間，對中國出口棉花數目為180萬袋，按年減少30%。

由於美國對中國產品的第四輪加徵關稅對象中，服裝亦是其中之一，而中國對美國出產的棉花徵收追加關稅，預料兩國交易量有機會進一步減少。

棉花（視覺中國）

美國對越南棉花出口升2成

若然中國減少對棉花等紡織用原材料入口，那麼已出產的羊毛及棉花，又會運送到哪些地方？報道指出，中﹑美雙方互徵關稅，改變了其他國家貨物流動，隨著加工基地不斷遷移，美國棉花及澳洲羊先出口的目的地亦有改變，新的目的地為東南亞。

據美國農業部統計顯示，在2018至19年度，對越南的棉花出口量按年升2成。報道亦引述貿易公司指出，為規避美國的高關稅，中國紡織公司會透過越南購入棉花，製成產品後再出口至美國。

泰國對澳洲羊毛的進口量增加，從去年7月至今年5月，期間入口澳洲羊毛進口量增加5成，與羊毛產品的生產，從中國遷至泰國有關。

此外中國採購東南亞產品減少，低價棉紗流入日本，對日本產棉紗帶來價格壓力，同時買家對以羊毛紡織的精紡毛紗亦產生觀望情緒，對致有關產品價格，在1個月內跌一成。