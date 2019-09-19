【中午收市】友邦表現洩　累港股半日跌逾300點　

撰文：張偉倫
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美國聯儲局決定減息0.25厘，但是市場人士並不收貨，加上日本央行決定按兵不動，拖累港股跌逾300點，其中友邦保險（1299）表現疲弱。
恒生指數中午收市報26421點，跌332點；國企指數中午收市報10367點，跌110點，成交額為388.24億元。
銀行及地產股雙雙下挫
友邦今日表現疲弱，半日跌3%，拖累大市跌80點，中午收市報76.55元，同業宏利金融（0945）中午收市報141.2元，跌0.7%。
銀行股亦受壓，滙豐控股（0005）跌1.2%，中午收市報59.15元，恒生銀行（0011）跌1.9%，中午收市報173元，中銀香港（2388）跌2.2%，中午收市報26.8元，創興銀行（1111）跌0.6%，中午收市報13.52元。
地產股今早亦處弱勢，長實集團（1113）跌1.9%，中午收市報54.8元，新鴻基地產（0016）跌0.3%，中午收市報114元，嘉里建設（0683）跌0.4%，中午收市報24.55元。
手機設備股逆市下跌
其他藍籌股方面，長和（0001）跌1.8%，中午收市報69.35元，重磅股騰訊控股（0700）跌1.4%，中午收市報338.2元。
油股續下跌，中國海洋石油（0883）跌1.6%，中午收市報12.48元，中國石化（0386）跌0.6%，中午收市報4.73元。
手機設備股則逆市上揚，瑞聲科技（2018）升5.4%，中午收市報46.8元，舜宇光學（2382）升2.1%，中午收市報119.3元。