摩根資管：可考慮高息債及長年期債　籲留意美股及東南亞股市

環球市場面對下行風險，多間央行調低利率或進行量化寬鬆政策(QE)，以放鬆銀根刺激經濟。中美貿易戰磨擦、地緣政治等因素下，投資者可以如何乘風破浪，部署好年內及明年投資策略呢？

全球經濟衰退風險有限

摩根亞洲首席市場策略師許長泰指，上周美國聯儲局落實減息0.25厘，仔細留意會發現官員之中存在頗大分歧。他們對是否應減息及減息次數有不同看法，以致市場難以預計息口走勢。事實上，預防性減息可穩定經濟，但減息次數及區間越大，會影響市場信心及增加對經濟前景的憂慮。

另外，中美貿易戰會是持久戰，預計未來一年不會有太大突破。市場亦早已習慣美國總統特朗普反口覆舌，不易受好壞消息而有太大波動。明年美國總統大選為市場所期待，倘若民主黨勝出並成為下任總統，談判成功機會及可預見性大增。現時，美國、歐洲及內地個人消費強勁，料未來12至18個月全球經濟衰退風險有限，惟中美持久角力下，市場較擔心企業出現悲觀投資情緒。

宜增持債券 減少股票

目前經濟環境不太理想，歐洲國家如德國、芬蘭、荷蘭等出現負利率。投資者可考慮尋找息口較高的債券，甚至買入10年期或30年期債券的美國國債或優質企業債。他解釋，當多國央行繼續減息及進行QE，全球投資者資金會流入優質企業債及美元計價的新興市場債券，但短期要小心政府債劵，當市場憂慮上升，以致息率向上，所收取回報亦減少。

如要投資股票，許長泰建議以美國及東南亞市場為主導，現時兩地估值仍屬於低水平。亞洲如內地及台灣，3厘以上的高息股選擇較歐洲多。當中他特別看好A股，在國家政策支持下，相信內地經濟會保持平穩，年內GDP會維持於6%至6.5%水平。投資者可考慮吸納消費服務板塊，因內地中產增多，過往消費收入如汽車、奢侈品已有一定上升。未來他們會更着重醫療、教育及金融等方面的消費。

至於港股方面，現時不少本地股價格及息率調整至吸引水平，雖然是一個值得吸納的時機，港股亦有一定抗跌能力，但貿易戰及社會動盪陰霾未散，建議投資者待事件真正結束才考慮入市。