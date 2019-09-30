中國國務院金融穩定發展委員會「點名」政策性金融機構

中國國務院金融穩定發展委員會強調，要進一步深化政策性金融機構改革，完善治理體系和激勵機製，遵循金融機構經營規律，發揮好政策性金融機構在經濟轉型昇級和高質量發展中的逆週期調節作用。

中國國務院金融穩定發展委員會（金融委）早前召開第八次會議，研究深化金融體制改革、增強金融服務實體經濟能力等問題。

《中國證券報》報道稱，本次會議特別「點名」政策性金融機構。專家認為，這或許意味著在加大逆週期調控的背景下，除既有財政與貨幣政策舉措外，政策性金融機構可能適時起到補位角色。逆週期調控、金融改革與擴大開放將形成合力，共同提升金融服務實體經濟力度和質效。此外，本次會議提出將資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合，有望提升優質中小銀行融資便利程度。

中國國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，在實施逆週期調控時，政策性金融機構可發揮更大作用。目前，政策性金融機構資金來源多為發行中長期政策性金融債券，能更好對接中長期投資項目，更好助力穩增長。

西班牙對外銀行亞洲首席經濟學家夏樂向《澎湃新聞》表示，強調要發揮好政策性金融機構的逆週期調節作用，確實是一個新的提法。表現得最明顯的是要進一步疏通貨幣政策的傳導機制，把政策上的放鬆進一步轉到降低社會融資成本上。這次金融委提出，增加政策性銀行在逆週期調節中的作用，是希望能夠在商業銀行之外開闢一個新的渠道，通過政策性銀行投放流動性、支持實體經濟來穩定經濟。