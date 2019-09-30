【中午收市】港股半日收復26000點　港交所及中移動成火車頭

港股在季結日走勢先低後高，成功收復26000點。大市半日從低位回升，與香港交易所（0388）及中國移動（0941）分別上揚帶動。至於今日掛牌的百威亞太（1876），則升逾6%。
恒生指數中午收市報26088點，升134點；國企指數中午收市報10209點，升60點，成交額為362.81億元。
中資電訊股成投資者追捧對象
港交所今日表現突出，半日升2.1%，股價亦重回230元。上周《彭博》指出，港交所尋求最多80億英鎊銀團貸款，以應付收購倫敦證券交易所。
中資電訊股亦是投資者追捧對象，中國聯通（0762）升2.1%，中午收市報8.36元，中國移動（0941）升1.8%，中午收市報65.15元，中國電信（0728）升1.7%，中午收市報3.6元。
內房股亦有理想表現，華潤置地（1109）升2.2%，中午收市報33元，中國海外發展（0688）升0.6%，中午收市報24.7元，新城發展（1030）升0.7%，中午收市報6.77元，富力地產（2777）升1%，收市報11.94元。
中資電訊股成投資者追捧對象
港交所今日表現突出，半日升2.1%，股價亦重回230元。上周《彭博》指出，港交所尋求最多80億英鎊銀團貸款，以應付收購倫敦證券交易所。
中資電訊股亦是投資者追捧對象，中國聯通（0762）升2.1%，中午收市報8.36元，中國移動（0941）升1.8%，中午收市報65.15元，中國電信（0728）升1.7%，中午收市報3.6元。
內房股亦有理想表現，華潤置地（1109）升2.2%，中午收市報33元，中國海外發展（0688）升0.6%，中午收市報24.7元，新城發展（1030）升0.7%，中午收市報6.77元，富力地產（2777）升1%，收市報11.94元。
友邦跌勢未止
內銀股上揚，中國銀行（3988）升1%，中午收市報3.08元，工商銀行（1398）升1%，中午收市報5.24元，建設銀行（0939）升0.7%，中午收市報5.96元。
至於今日首掛的百威亞太報捷，中午收市報28.8元，較招股價高於6.7%。
不過友邦保險（1299）卻逆市下跌，並延續連續3日跌勢，半日收市報73.65元，0.5%。