彈劾調查可能改變中美貿易戰的走向

據密切關注華盛頓和北京的觀察人士表示，美國眾議院對總統特朗普發起的彈劾調查可能給特朗普帶來新的壓力，迫使他尋求與中國達成一份有限的貿易協定，以便可以在他所領導的政府面臨決定性一戰之前，獲取更多政治支持。

《華爾街日報》引述觀察人士表示，值此之際，甚至連達成一份所謂迷你協定的前景也被蒙上陰霾，因雙方都不願意做出任何重大讓步。



除此之外，分析人士指出如果中國認為特朗普的政治地位岌岌可危，那麼中國甚至可能不太願意達成貿易協定。

駐華盛頓的戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)的中國問題資深專家Scott Kennedy表示：“他們需要向中國提出非常有說服力的理由，不僅讓中國覺得需要一份協定，還能讓中國願意幫助特朗普。中國或許對達成一份小協議有點興趣，但中國對美國的信任還不足以促使他們作出達成全面協議所要求的讓步。”



在特朗普努力爭取連任之際，他的一些支持者認為，他應該努力從與中國的強硬談判中獲得一些好處，並安撫支持他的共和黨議員。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和兩國的其他高級官員本月將在華盛頓會晤，以評估並可能化解美國官員5月份指責中方反悔部分承諾以來陷入的談判僵局。