據悉國家聯合資源補交年報未合規　公司仍可上訴

國家聯合資源（0254）日前在本港財經報章刊登廣告，控斥港交所（0388）旗下聯交所的上市部濫權，拒絕公司出席上市委員會的聆訊，剝奪公司就除牌作抗辯的機會。今日公司召開股東座談會，再指控聯交所沒有機會讓公司提交書面和作口頭陳述，形容「若除你牌，就無權出席」，批評是違反常理，指正尋求司法覆核的可能性。

據了解，該公司所指遭拒絕出席的聆訊，只是常規的內部工作會議，而港交所已給予18個月時間公司補充資料，惟公司直至7月底，在最後一刻才補交過去3個財年的年報，且該3份年報仍未有核數師簽署，仍未合規。

另外，證監會至今未對該公司復牌，亦證明公司存在問題。據悉，公司仍可在覆核委員會上訴及答辯，並非已判死罪，因整個程序未完成，未需要走到司法覆核。

召開股東會指希望得公平對待

事實上，就一般的除牌程序而言，上市規則的新除牌程序（於2018年8月1日起生效）是經過廣泛市場諮詢而作出的修訂，並經證監會批准。新的規例容許長期停牌的公司在除牌前的補救期內解決不合乎上市規則的事宜。修訂上市規則旨在針對不再符合持續上市準則的發行人，建立有效率的除牌程序，並讓市場更了解除牌的過程，維持香港證券市場質素及信譽，有關程序是公平及透明的。

國家聯合資源今舉行股東座談會，公司主席紀開平回應股東提問時指，過去2年已為復牌進行多項工作，花了幾千萬元，認為公司已完全滿足聯交所的復牌條件，又形容管理層已非常努力，指港交所「不能拿刀斬死我們」，只希望能得到公平對待。他說，深信香港金融界是公開公平的市場，堅信事情會有完滿結果，如訴求得到反映，公司不合復牌條件，大可退市。

國家聯合資源旗下天馬通馳的車隊約有810輛汽車，股東會桌上擺放相關旅巴的模型。（區嘉俊攝）

稱與原來管理層沒有任何關係

問到除牌是否牽涉舊股東問題，紀開平指，每一階段的董事會成員做了甚麼事情，應由自己負責，不作過多評論，贊成任何人做犯法的事，都應作法律追究，惟現時董事會是非常負責任對待所有股民，公司已按照聯交所的復牌指引努力了2年。

執行董事郭培遠指，現時管理層是來自於公司附屬的旅巴租賃公司天馬通馳，與原來的管理層沒有任何關係，不管是私人和公開的關係。