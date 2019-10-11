【中午收市】港股半日勁升逾500點　手機設備股及滙控領軍

中美最新一輪貿易談判已開展，目前情況予外界正面感覺，帶動港股今早高開278點後，升幅持續擴大至逾500點，直撲26300點。除了與貿易戰相關的股份有突出表現外，重磅股滙豐控股（0005）今早升逾2%，亦為大市上揚動力。
恒生指數中午收市報26271點，升563點；國企指數中午收市報10427點，升208點，成交額為525.9億元。
瑞聲升逾4% 為表現最佳藍籌股
外界對今次中美雙方談判抱持樂觀態度，對貿易戰較敏感的手機設備股表現較突出，瑞聲科技（2018）升4.4%，為半日表現最佳藍籌股，中午收市報46.55元，舜宇光學（2382）升0.7%，中午收市報118.2元，通達集團（0698）升1.7%，中午收市報0.59元，高偉電子（1415）升0.8%，中午收市報1.29元。
地產股亦有理想表現，新鴻基地產（0016）升3.9%，中午收市報112.4元，恒基地產（0012）升3.6%，中午收市報37.3元，九龍倉置業（1997）升3.6%，中午收市報43.35元，升3.6%，新世界發展（0017）升3.4%，中午收市報10.38元，長實集團（1113）升3.3%，中午收市報52.55元。
銀行股亦衝高，滙豐控股（0005）升2.5%，中午收市報58.9元，恒生銀行（0011）升2.9%，中午收市報162.6元，中銀香港（2388）升2.8%，中午收市報25.8元。
兩大重磅股騰訊控股（0700）升2.3%，中午收市報326元，友邦保險（1299）升2%，中午收市報73.15元，香港交易所（0388）升2.5%，中午收市報237.8元。
新股鑫苑較招股價升近8成
新股表現突出，從事物業管理的鑫苑服務（1895）中午收市報3.73元，較招股價高出79.3%。
不過石藥集團（1093）卻逆市大跌7%，與公司有核心藥物監控名單內。