【中午收市】港股再次腳軟　曾挫近300點　脫歐未成長和系受壓

港股今早再現弱勢，曾大跌近300點，跌穿26500點，其中受到英國脫歐進程受阻拖累的長和（0001）及長江基建（1038）而下跌，而昨日抽升逾5%瑞聲科技（2018），則回吐逾3%。

恒生指數中午收市報26535點，跌251點；國企指數中午收市報10442點，跌85點，成交額為370.48億元。

滙控渣打一升一跌

英國脫歐進程未如理想，更有可能再次推遲脫歐，有關消息不利長和系及滙豐控股（0005）表現。長和半日跌1.8%，中午收市報72元，長建半日跌2.1%，中午收市報54.95元，長實集團（1113）跌1.5%，中午收市報52.9元。滙控中午收市報61.05元，跌0.6%；可是同樣在英國註冊的渣打集團（2888）升0.7%，中午收市報68.35元。

手機設備股今早回吐，瑞聲中午收市報46.9元，跌3.7%，舜宇光學（2382）跌1.7%，中午收市報113.7元，通達集團（0698）跌1.6%，中午收市報0.63元，高偉電子（1415）跌0.8%，中午收市報1.26元。

豬肉股亦回軟，萬洲國際（0288）半日跌2.8%，中午收市報7.55元，雨潤食品（1068）跌1.1%，中午收市報0.92元，中糧肉食（1610）跌0.7%，中午收市報2.78元。

重磅股騰訊控股（0700）跌1.9%，拖累大市表現，中午收市報321.4元，友邦保險（1299）跌1.2%，中午收市報74.35元，香港交易所（0388）跌0.7%，中午收市報240.6元。

內房股仍未止跌

至於昨日配股集60億元的華潤置地（1109），今日跌勢未跌，中午收市報32.85元，跌1.4%，剛公布第三季業績的中國海外發展（0688），中午收市報25.6元，跌2.7%。

半新股今日走勢各異，昨日掛牌的國際永勝（8441）升8.8%，中午收市報0.62元，滔搏（6110）跌1.2%，中午收市報9.75元。