標指一度再創新高　宣布手機降價蘋果股價跌逾2%

美國三大股指低開，標普500指數一度連續第二天刷新紀錄新高，臨近尾盤股指震盪下跌，科技股表現低迷。截至收盤，道指跌0.07%，報27071點，納指跌0.59%，報8276點，標普500指數跌0.08%，報3036點。

個股方面，盤前公布業績的藥業巨頭輝瑞和默沙東分別收漲2.49%和3.53%，兩家公司都受益於財報好於預期並上調業績指引。波音公司收漲2.36%。科技股整體表現低迷，其中，蘋果跌2.31%。

值得一提的是，蘋果手機在中國市場的定價向來都很穩定，官方價格從發佈的那一刻開始直到一年後才會降價，而2019年的iPhone 11系列情況有所不同，蘋果官方終於首次參與中國一年一度的雙十一購物節，最高立減500元人民幣（1元人民幣約合0.141美元）並且和官網一樣支持24期免息。這是蘋果進駐中國市場十年來首次進行的官方讓利降價。有分析稱，此舉正是為了對標中國國內的強勁對手——華為。

因缺乏創新，2019年上半年蘋果的市場份額每況愈下。數據分析機構Canalys發佈的報告顯示，2019年第二季度，中國市場整體下跌6%，出貨量連續九個季度下滑至9,760萬台，但華為第二季度市場份額飆升至38%，出貨量達3,730萬台，按年增長31%，蘋果下降14%，出貨量僅570萬台。