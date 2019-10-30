【中午收市】港股續下滑　曾失26700點

港股今日繼續處於弱勢，受累中美雙方未必可以在下月APEC峰會簽定協議的傳聞。今早大市曾低見26625點，其後跌幅逐步收窄，成功收復26700點。

恒生指數中午收市報26717點，跌69點；國企指數中午收市報10507點，跌39點，成交額為399.83億元。

滙控仍未止跌 低見59.2元

銀行股今早仍向下，其中已在周一公布第3季績業的滙豐控股（0005），中午收市報59.2元，跌0.4%，遭到摩根大通削減目標價的恒生銀行（0011），跌1%，中午收市報162.5元。剛公布第3季業績的渣打集團（2888），半日升0.1%，中午收市報69.4元。

汽車股成為投資者掟貨對象，第3季按年少賺的比亞迪股份（1211）曾低見36.2元，中午收市報37.1元，跌6.3%，廣汽集團（2238）跌4.2%，中午收市報7.89元，藍籌股吉利汽車（0175）跌1.3%，中午收市報14.72元。

內房股亦低收，華潤置地（1109）跌1.5%，中午收市報33.15元，中國海外發展（0688）跌1.4%，中午收市報24.95元，碧桂園（2007）跌0.9%，中午收市報10.76元，中國恒大（3333）無升跌，中午收市報18.34元。

國壽逆市彈升3%

油股方面，中國海洋石油（0883）跌1.2%，中午收市報11.94元，中國石化（0386）跌1.3%，中午收市報4.61元。

不過昨日已公布第3季業績的中國人壽（2628）卻逆市上升，中午收市報20.35元，升3.1%。