【新股戰報】「凍資王」中手游暗盤收報2.97元　僅高招股價5%

超額認購逾500倍的中手游（0302）今日在富途暗盤市場開市最高曾見4元，較招股價2.83元高41%，每手2,000股計，不計手續費一手可賺2,340元。暗盤收報3.4元，升20%，不計手續費每手賺1,140元。

在耀才暗盤市場收市報2.97元，較招股價高5%。在輝立暗盤市場同樣收報2.97元，較招股價高5%。不計手續費，每手賺280元。

至於公開發售超額認購逾18倍的雲南建投混凝土（1847），雲南建投暗盤價低收。據輝立交易場，暗盤收市報2.8元，較招股價3.36元低16.67%，以每手1,000股計算，不計手續費，每手傳560元。

集資50%擴大遊戲發行 40%用於併購

中手游公開發售錄得543.83倍認購，分配至公開發售的發售股份為2.305億股，佔發售股份總數的50%。合共接獲90125份有效申請，一手中籤率15%，認購20手穩中一手。

集資所得款項淨額約11.797億元將用作以下用途，約50%將主要用於擴大及提升其IP（知識產權類）遊戲發行及開發業務；約40%將主要用於手遊生態系統中參與者的併購活動；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

上半年多賺53.6%至2.5億元

中手游是一間手遊公司，主要聚焦知識產權類遊戲，旗下遊戲包括「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」、「大富翁」、「明星志願」和「天使帝國」等。

公司2016年至2018年總收入分別為10.01億、10.13億及15.96億元（人民幣．下同），年複合增長率26.3%。淨利潤分別為2.01億元、3.07億元及3.16億元，年複合增長率25.5%。

截至6月底止六個月，公司收入15.29億元，淨利潤2.5億元，按年增長53.6%。

公司的基石投資者「星光熠熠」，包括快手科技、嗶哩嗶哩、微博、閲文集團（0772）、三七互娛、掌趣科技等。