【中午收市】放水振奮股市　港股升幅擴半日升281點

美國聯儲局在今年內第三度減息，金管局隨即宣布下調貼現窗利率，其後滙豐銀行亦宣布下調最優惠利率0.125厘。放水消息帶動港股上揚，今早大市曾高見27009點。

恒生指數中午收市報26949點，升281點；國企指數收市報10539點，升60點，成交額為434.99億元。

地產股升幅明顯擴大

滙豐銀行突然宣布減息，讓市場人士相當意外，並對地產股帶來支持，長實集團（1113）升0.3%，中午收市報54.8元，新鴻基地產（0016）升2%，中午收市報118.9元，新世界發展（0017）升1.3%，中午收市報11.22元，信和置業（0083）升1.4%，中午收市報11.8元，嘉里建設（0683）升0.6%，中午收市報25.6元。

銀行股亦普遍上揚，滙豐銀行母企滙豐控股（0005），中午收市報59.85元，升1.1%，恒生銀行（0011）升1.2%，中午收市報164.7元，已公布第三季業務表現的中銀香港（2388），升0.2%，中午收市報27.05元，渣打集團（2888）升0.3%，中午收市報71.45元。

手機設備股表現突出，舜宇光學（2382）升8%，中午收市報127.6元，瑞聲科技（2018）升4%，中午收市報51.25元，通達集團（0698）升3.1%，中午收市報0.66元，高偉電子（1415）升1.6%，中午收市報1.28元。

「凍資王」中手游半日表現未見突出

金融股亦帶理想表現，香港交易所（0388）升2%，中午收市報245.8元，友邦保險（1299）升2.1%，中午收市報78.3元。

「凍資王」中手游科技（0302）今日掛牌，表現未見有驚喜，半日報2.95元，較招股價高4%；另一新股雲南建投（1847）半日收市報2.64元，招股價低21.4%。