韓國10月出口創近四年最大跌幅　與中國芯片需求下降有關

根據韓國官方最新公布的貿易數據顯示，今年10月韓國出口額較去年同期下降14.7%並創下自2016年1月以來最大的單月跌幅，原因或與中國市場對芯片需求下降有關。

全球經濟放緩導致部分嚴重依靠外貿的國家面臨較大的經濟下行壓力。（VCG）

據韓聯社當地時間11月1日報道，根據韓國產業通商資源部公布的最新貿易數據顯示，今年10月韓國出口額較去年同期下降14.7%並創下自2016年1月以來最大的單月跌幅，如果從出口國家和地區來看，韓國對華出口額減少近16.9%，超過對日（13.8%）與對美（8.4%）出口額減少的幅度。

此外如果從出口品目來看，跌幅排在前五的產品分別為半導體（負32.1%）、石油製品（負26.2%），石化（負22.6%）以及顯示器（負22.5%）。

對此報道指出，韓國出口額自去年12月起便開始下滑，隨後自今年6月其降幅擴大至兩位數，此舉導致今年全年韓國出口預計將出現負增長並且基本無望達成出口超過6,000億美元的目標，但另一方面，由於進口額的減少，使得韓國能夠保持貿易順差。

另據英國路透社報道，對於韓國10月出口額創近四年最大跌幅一事，有分析認為，由於目前全球經濟正處於放緩並且中美貿易爭端尚未解決，因此韓國進出口貿易復甦仍需一定時間，而半導體作為韓國主要出口至中國市場的商品之一，其出口額下降與中國市場對該商品需求的減少有直接關係。