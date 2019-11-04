金管局余偉文重申不會改變聯繫匯率　未見資金外流迹象

由《逃犯條例》引發的政治風暴燃燒至今接近5個月，期間網上多次傳出外資大幅流走，甚至香港將引入外匯管制以至《提款法》等。金管局總裁余偉文重申，當局無意改變聯匯制度及實施外匯管制，並指今年以來本港資金及存款情況穩定，呼籲市民勿輕易相信傳言。

余偉文稱年內本港存款錄上升

余偉文出席立法會財經事務委員會時指，《基本法》列明香港不會實施外匯管制及資本管制，而當局亦不會改變聯匯制度，將會繼續多作公眾溝通，以維護市民及投資者對聯繫匯率的信心。他又指，近日港元匯價大致於7.84水平穩定上落，今年本港存款總量及港元存款亦錄得上升，暫未見資金外流迹象，而香港作為開放經濟體，個別資金有流出流入份屬正常，但至今情況穩定。

政府早前宣布放寬按揭保險計劃，首置人士最多可借足9成按揭，惟有指銀行業審批一度情況出現混亂。金管局副總裁阮國恒表示，計劃推出首兩三日，確實從業界接獲不少查詢，主要集中在是否需要繼續進行壓力測試。但他指，隨着局方澄清要求，現時銀行對審批要求已感清晰。至於按保放寬會否導致樓價進一步熾熱，他回應指政策本身具一定針對性，而且按揭成數僅為影響樓價的因素之一，難以據此判斷樓價走向。

此外本港經濟下行，以零售及飲食業為止的中小企遭受重創。阮國恒指，第三季大部分銀行對中小企的貸款總量未有改變，局方已與銀行界組成協調機制，鼓勵業界以寬鬆態度處理中小企貸款。他又指，銀行業貸款質素大致良好，6月零售銀行特定分類貸款比率僅為0.54%，整體銀行體系特定分類貸款比率則為0.56%。