報告預測﹕中國2023年區塊鏈支出將達20億美元

IDC發佈的《全球半年度區塊鏈支出指南》的最新報告顯示，美國仍是全球區塊鏈投資最大的區域，2023年中國區塊鏈市場支出規模將達到20億美元。

報告指出在預測期內，區塊鏈支出將以強勁的速度增長，2018年至2023年複合年增長率（CAGR）為65.7%。

IDC全球區塊鏈戰略研究總監James Wester 表示， 「關於區塊鏈的公開討論和辯論日漸激烈，同時企業對於該技術在多項應用案例中的採納悄然迎來爆發。企業正在確認早期區塊鏈試點項目的價值，並準備將它們正式投入生產。支出指南中的數據顯示，由於企業愈發理解區塊鏈技術在效率提高和流程促進層面帶來的益處，該技術的採納率和增長率正在加速。當然，區塊鏈技術也存在一些不確定性，特別是在政府管理和法規層面，但政策對於區塊鏈在金融服務、身份認證、貿易等市場中的應用已有相應的支持。」

預美國仍是區塊鏈投資最大區域

在市場規模上，預測期內美國仍是全球區塊鏈投資最大的區域，佔全球支出的比重為39%。分列二到五位的是西歐、中國、亞太（不含中國和日本）和中東歐。

從市場規模來看，銀行業仍是中國區塊鏈支出的第一大行業，其次是離散製造、零售、專業服務和流程製造行業，前五大行業區塊鏈支出佔全部支出的比重達到73.0%，行業分布較為集中。

在應用場景上，貿易金融及交易（後）管理、跨境支付和結算、產品溯源、資產和貨物管理、法規遵從等排名較為靠前，其2019年中國市場支出均在3億美元以上。

料未來4年中國投資將快速增長

從技術角度看，IT服務和區塊鏈平台軟件是預測期內最大的支出類別，佔比在74%以上。

IDC中國區塊鏈市場研究經理薛宇表示， 「2019年中國區塊鏈市場最大的變化是領導人對區塊鏈技術的定調，這對澄清市場認知、推動技術落地有着巨大作用。受此影響，預計中國區塊鏈市場支出規模將在未來四年保持快速增長態勢，到2023年突破20億美元。」