【收市總結】港股全日大跌逾700點　跌穿27000點

撰文：張偉倫
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有網民今日發動「大三罷」，可是多區爆發警民衝突，導致今日港股曾大跌逾800點，低見26830點，其中地產股更成為投資者沽貨對象，就算被視為具有防守力的公用股，今日亦面臨壓力。
恒生指數收市報26926點，跌724點；國企指數收市報10613點，跌268點，成交額為865.6億元。
地產股受挫 太古跌逾5%
地產股今日表現疲弱，太古（0019）跌5.2%，收市報72.65元，九龍倉置業（0004）跌4.5%，收市報44.35元，新鴻基地產（0016）跌4.3%，收市報112元，新世界發展（0017）跌4.2%，收市報11.02元。
手機設備股亦成為投資者沽貨對象，瑞聲科技（2018）跌5.4%，收市報48.8元，舜宇光學（2382）跌3.4%，收市報126.4元，信利國際（0732）跌3.8%，收市報1.02元。
內房股同樣受壓，碧桂園（2007）跌3.8%，收市報11.12元，華潤置地（1109）跌3.6%，收市報33.7元，中國海外（0688）跌3%，收市報26.3元。
公用股低收 港鐵跌3.1%
公用股亦港鐵公司（0066）收市報43.65元，跌3.1%，中電控股（0002）跌2.1%，收市報81.95元，中華煤氣（0003）跌1.3%，收市報15.22元。
內銀股普遍低收，建設銀行（0939）跌3.1%，收市報6.27元，交通銀行（3328）跌3.1%，收市報5.34元，工商銀行（1398）跌2.9%，收市報5.69元。