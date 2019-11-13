【中午收市】緊張局勢升溫　港股半日挫近500點

今日為網民發動的全民大三罷第三日，本港交通基本癱瘓。受到局勢進一步升溫，港股今早低開304點後，跌勢更擴大至583點，其後跌幅略為收窄，半日跌幅不足500點。

恒生指數收市報26587點，跌477點；國企指數收市報10537點，跌155點，成交額為435.5億元。

地產股全面捱沽 新世界挫5%

地產股再成為投資者沽貨對象，新鴻基地產（0016）跌3.3%，中午收市報108.4元，新世界發展（0017）跌5.1%，中午收市報10.44元，太古（0019）跌3.2%，中午收市報70元，長實集團（1113）跌2.6%，中午收市報52.3元。

已在中午公布中期業績的領展房產基金（0823），中午收市報81元，跌1.6%。領展宣布將每手買賣單位，由500改為100，明年1月起生效。

港鐵公司（0066）多條路線宣布暫停服務，港鐵半日跌2.6%，中午收市報43元。

友邦及滙控俱低收

油股今日亦受壓，中國石油（0857）跌2.3%，中午收市報3.75元，中國海洋石油（0883）跌2.7%，收市報12.08元，中國石化（0386）跌1.5%，中午收市報4.5元。

金融股同樣捱沽，友邦保險（1299）跌3.5%，中午收市報77.55元，滙豐控股（0005）跌1.4%，中午收市報58.25元，恒生銀行（0011）跌2.5%，中午收市報161.7元。