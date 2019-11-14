【中午收市】騰訊績後挫捱沽　挫逾2%　港股半日跌245點

撰文：張偉倫
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社會局勢持續緊張，港股弱勢未改。大市今早曾失守26300點，跌幅達285點，其中昨日已公布第三季業績的騰訊控股（0700）跌逾2%，為港股繼續尋底的元凶。
恒生指數中午收市報26326點，跌245點；國企指數中午收市報10424點，跌96點，成交額為393.14億元。
騰訊績後遭到大行唱淡，交銀國際及摩根大通均降目標價。受到大行降價行動拖累，騰訊股價再次失守320元，中午收市報318.6元，跌2.7%。
分拆消息帶動 金山勁升近9%
其他科技股方面，宣布即將分拆金山雲上市的金山軟件（3888），半日升8.8%，最新報20.1元。平安好醫生（1833）獲納入MSCI指數，中午收市報57.35元，升4.6%。
另一重磅股友邦保險（1299）股價續向下，中午收市報76.25元，跌1.9%，滙豐控股（0005）曾低見57.8元，為1個月新低，中午收市報57.95元，跌0.5%。
地產股續向下 太古失守70元
地產股仍處於弱勢，新鴻基地產（0016）跌0.7%，中午收市報108.6元，太古（0019）跌1.5%，中午收市報68.6元，信和置業（0083）跌0.5%，中午收市報11.38元。