港燈﹕社會事件對中小企食肆衝擊大　推延交電費2個月計劃

由政府提出修訂「逃犯條例」引發社會示威及抗議事件，已持續逾5個月，可是目前仍未有解決方法之餘，社會氣氛更日益緊張，經濟及民生消費受到波及。為紓緩中小企及食肆受到的壓力，多間公用事業機構推出延遲繳交費用安排。港燈電力投資（2638）旗下港燈宣布，鑑於中小企餐飲受近期社會事件衝擊較大，電費佔經營開支比例較其他行業相對為高，公司將推出「中小企食肆延交電費計劃」，稍後發信邀請合資格商戶參加。

公司指出所有位處港燈供電範圍﹑符合中小企定義（即僱用少於50人）﹑持有有效商業登記及飲食業牌照的食肆，均可申請將今年12月及明年1月的電費，延期2個月繳交。

早前中電控股（0002）旗下中華電力亦推出「中小企延繳電費計劃」，合資格的中小企可向中電申請延遲繳交 2 個月的電費，由即日起合資格的企業可到中電網站，填妥表格及提供相關的證明文件，中電會在 7 個工作天內會以電郵通知申請結果。

合資格中小企可延期繳交2個月電費

中電指，電費計劃只限合資格的餐飲業及零售業中小企客戶，而成功獲審批的客戶，其 2019年12月及2020年1月的電費，可分別延期兩個月至2020年2月及3月繳交。有意申請者可到中電網站填妥表格及提供所需的證明文件到中電的電郵地址。收到申請表及所需證明文件後，中電會於7個工作天內以電郵通知申請結果。

此外恒基地產 （00012） 旗下的煤氣公司（0003）推出全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃，獲審批的商戶可將10月至12月的煤氣費，可順延2月繳交，即10月的煤氣費，可於12月才交。