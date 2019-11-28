【中午收市】港股受制於27000點　半日跌14點

美國總統特朗普已簽署《香港人權與民主法案》，拖累今早大市低開190點，其後港股跌幅收窄之餘，一度由跌轉升，可是卻受制於27000點，未能破此整數關。

恒生指數中午收市報26939點，跌14點；國企指數中午收市報10591點，跌29點，成交額為432.71億元。

阿里巴巴（9988）仍為今日投資者關注焦點，並曾高見201元，中午收市報199.3元，升3.2%，成交額為42.5億元。至於阿里系的阿里健康（0241），升5%，中午收市報9.02元，阿里影業（1060）跌0.8%，中午收市報1.3元。

地產股上揚 長實升1.3%

科技股同為投資者聚焦對象，美團點評（3690）升0.4%，中午收市報104.6元，騰訊控股（0700）曾重上340元，中午收市報339.8元，升1.4%。

地產股亦上揚，長實集團（1113）升1.3%，中午收市報53.6元，信和置業（0083）升1.2%，中午收市報11.86元。昨日成功以422億元，奪得西九龍高鐵站上蓋商業地王的新鴻基地產（0016），升0.2%，中午收市報115.1元。

不過中資電訊股及濠賭股，今早下跌，金沙中國（1928）中午收市報37.15元，跌1.6%，中國聯通（0762）跌3%，中午收市報6.88元。

創科實業（0669）跌4.3%，為今早表現最差的成份股。