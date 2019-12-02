超低利率擔憂揮之不去　主要央行按下減息暫停鍵

2019年以來，30多個國家先後選擇減息，在提振經濟的同時也帶來一定的風險，分析指出未來各大央行將停止減息。

從全球範圍內看，不少國家的利率處於歷史低位，一些國家甚至出現了負利率。

據《彭博》報道，臨近年底，包括歐洲央行（ECB）和美聯儲（FED）在內的貨幣當局正為低利率政策推動的冒險行為感到擔憂。他們警告稱，廉價資金湧入經濟可能刺激風險偏好，從而引發投資風險。值得注意的是，全球金融危機爆發之前，市場充斥着種種冒險行為。

部分華爾街分析師認為，負利率太久對經濟不利。（Reuters）

從市場表現看，歷史性的低利率正在扭曲市場。8月，全球約17萬億美元的投資級債務孳息率為負，大約佔債券市場的三分之一。股市方面，從美國到印度的股票指數都創下了歷史新高。此外，主權債券的低收益率促使資金流向房地產市場以尋求更高回報。

在此背景下，多國已開始考慮停止減息。

11月29日，韓國央行在調低經濟增長預期的同時，維持基準利率不變。韓國央行於7月和10月兩度減息，基準利率累計下調0.5個百分點至紀錄低位1.25%。

日本央行行長黑田東彥11月29日表示，目前沒有考慮進一步寬鬆政策，但是退出量化寬鬆為時尚早。業內人士據此推測，日本央行暫時不會採取進一步行動。

此外，12月美聯儲議息會議將在上旬召開。分析師們認為，年內美聯儲進行第四次減息的必要性並不充分。

澳洲聯儲12月3日將再度議息。澳洲聯儲主席已經明確表示，下次降息可能會推遲到明年，政策目標只有取得了進展，才有足夠理由再次減息。

經濟合作與發展組織（OECD）秘書長安吉爾·古里亞（Angel Gurria）早前警告稱，當前全球各國央行提振經濟的手段已經所剩無幾。

國際清算銀行（BIS）在近期發佈的《2019年度經濟報告》中也表達了相似的憂慮。《報告》指出，2007年至2008年全球金融危機後的經濟復甦，嚴重依賴各國央行利用非同尋常的貨幣政策來恢復和刺激經濟增長。目前，主要央行整體上仍在押注寬鬆貨幣政策，這使得「原本就狹窄的貨幣正常化之路現在變得更加狹窄」。想要僅靠寬鬆貨幣政策這一條路，從全球經濟放緩的困境中突圍顯然很難。