「2019經濟高峰論壇」完滿落幕　眾嘉賓分享真知灼見

2019年國際經貿局勢波譎雲詭，中美貿易談判遲遲未見重大突破，全球經濟增速進一步放緩，香港作為外向型經濟體，身處漩渦中心，不但受外圍經濟衝擊，還受累自身因素，今年經濟大有機會出現負增長。猶幸，有危也有機，中央政府今年初公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，為未來大灣區發展指明了方向，是香港極須把握的獨有發展機遇。剛於12月2日舉行的「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」，便邀請了中港重量級政經領袖及專家學者出席，分享了中國經濟新意義，構建智慧城市，以至創科轉型等焦點議題，望集思廣益，助香港企業正確掌握形勢，創造新機遇，論壇吸引了逾300名中港政商界翹楚出席。

逾300名中港政商界翹楚出席「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」。(盧翊銘攝)

《香港01》創辦人于品海為論壇開場致辭時表示，過去十年深圳經濟增長已超越香港，主要源於當地政府推動產業政策，鼓勵華為、比亞迪等公司發展。而在中國國民生產總值和國民收入同步上升的同時，香港的居民收入卻無法跟上經濟和資產增速，令社會存在不滿，冀香港在經歷騷亂後，可推動更大規模的經濟改革，並從中向內地學習。

香港行政長官林鄭月娥緊接于品海致辭表示，自2017年擔任行政長官以來，政府在經濟上擔當促成者及推廣者角色，包括推動香港交易所（0388）修改上市規則，讓新興經濟企業來港上市，當中包括阿里巴巴（9988），截至今年11月底，已有15家企業按新的上市規則來港掛牌。她認為，最近的社會事件確實對香港有影響，但相信事件最終仍會過去，期望各方可以一齊努力，克服當前困難，重新出發。

是次論壇分為三大主題，第一個主題是「認識建國70周年中國經濟新意義」，由香港金融發展局主席李律仁資深大律師主持。其中，北京大學新結構經濟學研究院院長、前世界銀行首席經濟學家林毅夫指出，從1978年到2018年的40年間，中國平均每年經濟增長達9.4%，是人類歷史上不曾有過的經濟成就，雖然近年內地經濟增速下滑，但主要是外部而非內部因素造成，料在2030年前，中國經濟增長可維持於6%左右，成為一個高收入國家，並每年對世界增長貢獻逾30%。

中國中信集團董事長常振明同樣對中國的高速經濟發展作出很大肯定，指出中國的GDP佔全世界由只有1%、大幅升至佔16%以上。他又分享了參與內地金融業改革的經驗指，這70年間，中國向海外學習的速度飛快，經過2004年至2006年的金融改革後，改變更是翻天覆地，寄語香港商界要跟內地商界多互相交流學習，因為競爭的成敗就要看哪一方學習與吸收的能力更強。

香港交易所首席中國經濟學家巴曙松和中國香港（2388）首席經濟學家鄂志寰不約而同聚焦中國經濟不斷發展、金融持續開放對香港的影響。巴曙松認為，內地金融業在過去70年來一步一步成長，現在規模已經非常大，隨內地金融體系複雜性提高，香港的定位也有改變。巴曙松舉例說，過去香港主要是將國際資金吸引到香港停留，並借予中國，惟現時需要提供更多解決方案。

鄂志寰指，現在中國改革開放正經歷「百年未有的最大變局」，現在面臨兩個重大變化，第一是全球化，第二是新興市場興起。她認為，中國債券及股票市場的境外投資仍有很大增長空間，可為香港帶來機遇，另外香港跟深圳和廣州有巨大的金融合作空間，可在跨境金融方面加大改革創新力度，圍繞創新金融、民生金融、綠色金融合作發展。

第二個主題是「連繫大灣區共創香港智慧城市」，主持是香港金融發展局董事會成員及東亞銀行聯席行政總裁李民斌。該環節首名講者是北京大學新結構經濟學研究院院董會主席于品海，他指香港若能成為大灣區當中「最智慧的城市」，作為大灣區和中國未來經濟的「龍頭」，未來成功的機會很大。他補充，香港本身已是大灣區一部份，對待大灣區，不應是貿易的概念，而應是共同發展的概念，日後應進一步推動港深「同城化」。

對於未來大灣區的發展，貿易發展局主席林建岳預計，港珠澳大橋、高鐵等基建的落成，將令多地協作更加便利，但他強調除了基建互通，粵港澳大灣區企業的相互了解同樣重要。他認為，大灣區始終屬全新概念，港人對其存有疑問不足為奇，期望日後多作推廣，可協助企業及初創了解如何進軍大灣區，以及箇中的優惠政策等。

多位嘉賓討論，如何把握大灣區機遇，共創香港智慧城市。(羅君豪攝)

該環節也有兩位已身體力行於大灣區推動智慧城市的商界代表分享。香港鐵路有限公司行政總裁金澤培指，城市的建設及交通結合，是推動城市經濟有效發展的重要因素，認為大數據、人工智能、IOT（物聯網）等技術，可令交通運輸更可靠及精準，並將會改變下一波的經濟活動。

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真則指，電子錢包除了支付外，更要生活本地化，配合港人的生活習慣，提供更佳的服務。此外，Alipay HK服務已推至全國，雖然暫時不可能在所有商戶交通應用，但希望Alipay HK用家可以有如國內的支付寶一樣在內地通行無阻。

最後一個主題是「推動香港企業創科轉型」，由WeLab虛擬銀行董事局主席陳家強主持。其中，香港特別行政區政府財政司司長陳茂波表示，本港在創新科技的賽場上無疑落後，但後勁卻是不容低估，認為鼓勵創科的關鍵在於人才，而本港大學雖有出色的基礎科研，但並不足以支持創科發展，必須致力營造有利創科產業的環境，吸引外來人才。他又指，大灣區雲集眾多龍頭創科企業，具備將科研成果轉化的能力，加上區內深厚的製造業基礎，可望與本港互惠互利。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，香港在過去3、4年，對於創新科技的投入逾1,000億元，是一個前所未有的數字，現時全港有大約3,200間初創企業，整個生態圈發展前景理想。科學園對香港創科發展是一位推手角色，希望幫助更多初創企業，認為香港絕對有適合的土壤，令創科企業成功。

香港大學經濟及工商管理學院院長蔡洪濱則強調了香港創科轉型的重要性，本港經濟著重金融貿易業，惟全球貿易正出現去全球化、去中介化兩大趨勢，對香港部份傳統產業帶來打擊，未來必須提倡創科轉型，為經濟尋出路。